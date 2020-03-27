Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamada bulundu.



Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle:

Aşı çalışmaları için üniversiteleri destekliyoruz. Aşı ve ilaç için birçok üniversitemiz çalışıyor. Tanı kitleri ve tedavi yöntemleri için de çalışılıyor. Çalışmalara katkı sağlamak isteyen herkesi katılıma alabiliriz. Çalışıyoruz. Hedefimiz 9 ay gibi bir sürede netice alabilmek. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Bilim insanlarımız çok güçlü neden sonuç almayalım. Gelişmelerimizi tubitak.gov.tr'den takip edebilirler.

Dün bir toplantı yaptık. Çinli ve Avrupalı bilim adamlarının online konferansını izledim. Öyle bir çalışmayı biz de yapacağız.

AR-GE bütçemizin tamamını aşı için kullanmaya hazırız. Bunu bilim insanlarına ifade ettik. Tasarruf sağlayabileceğimiz projelerimiz var. Parayı asla sorun etmeyin. Cumhurbaşkanımızın talimatı var.





1 MİLYAR LİRA AR-GE DESTEĞİ VEREBİLİRİZ

Geçmişe doğru ödememiz gerekenler var. Ancak AR-GE için 1 milyar TL kullanabiliriz. Bunun tamamını ihtiyaç varsa kullanabiliriz.

Solunum cihazları noktasında diğer ülkelerden daha iyi durumdayız. Ama bu ihtiyacımız olmayacak anlamına gelmez. Kendi envanter ve kabiliyetlerimizi bu olay ortaya çıktığında önümüze döktük. Bir firmaya desteğimiz var. Uluslararası standartlarda yerli bir firma. Onlarla iletişim kurarak seri üretimi konuştuk. BAY-KAR en önemli teknoloji üreten firmalardan biri. Selçuk Bayraktar burada öncü bir rol üstlendi. Başka firmalarımız, ASELSAN gibi firmalar her türlü desteği verdi. Bu firmalarımız binin üstünde sipariş verdi.

15 NİSAN'DA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Seri üretimi Arçelik üstlendi. Bay-Kar, Aselsan, Arçelik mühendisleri seri üretim için bir araya geldi. 15 Nisan itibarıyla bu solunum cihazlarının teslim edilmeye başlanmasını bekliyoruz.

ABD'de 1 solunum cihazından 4 kişinin yararlanabileceği bir sistemi kullanıyorlar. FDI bunu onayladı. Normalde FDI katı kuralları olan bir kurumdur. Ancak koronavirüs nedeniyle bunu onayladılar.

8-10 MİLYON MASKEYİ BİR GÜNDE ÜRETEBİLECEK KAPASİTEMİZ VAR

Siz bir ürünü 10 TL üretirken, başkası 1 TL'ye üretiyorsa sizin bunla mücadele etme şansınız yok. Her şeyi yüzde yüz üretmek mümkün değil Birlikte üretmek için bir siyasi anlayışta olabilir.

Türkiye'de 8-10 milyon üretebilecek bir altyapı var. Oldukça büyük bir kapasiteye sahibiz. Fırsatçılar nedeniyle fiyatlar yükseliyor. Bazı üreticiler ve tüccarlar fırsatçılık yapıyor. Ciddi bir önlem almayı başardık. İçişleri Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız bunların canlarını yakmak için gayret gösteriyor. Bu tarz fahiş fiyatlara 10 milyon TL ceza kestik. Ahlaksız bir ticaret anlayışı var. Kapasite, üretim sorunu yok. Fırsatçılık yapan hiçbir firma asla bizim desteklerimizden yararlanamayacak. 30 milyon maske üretecek kadar kumaşımız hazırda var.





GÜNDE 330 BİN LİTRE ETİL ALKOL ÜRETİYORUZ

Tüm dünyada dezenfektanlara önemli bir rağbet var. Dünyada kapasite problemi var. Etil alkol tedarikinde sorun var. Bazı etil alkol tankerlerinin alıkonulduğunu duyduk. Biz bunu önceden gördük. Akaryakıta bioetenol karıştırılması zorunluluğunu 3 aylığına ara verdik. Bizde etil alkol kapasitesi ortaya çıktı. Etil alkol üretebilen Konya Şeker ve diğer firmaları bir araya getirdik. Milli bir duruşla alkol ihtiyacını karşılayacağız dedi. Günde 330 bin litre etil alkol üretiliyor. Bu alkolü makul fiyattan vereceğiz sözü verdiler. Zam yapmayacağız dediler. Bunların zamsız satılacağının sözünü de aldık.

SANAYİCİLERE DESTEKLER

Bizim ilan ettiğimiz maddeler, kısa çalışma ödeneği gibi çözümler onları gözeten çözümler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ne yaptı derseniz, evden çalışma talepleri vardı. Yazılımcıların ağırlıkta olduğu TEKNOPARK yönetim şirketlerinin evden çalışmasına izin verdik. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler yüzde 95'i oluşturuyor. KOSGEB borçlarını 3 ay erteledik. Bu borçların tamamını ötelemiş olduk. Hiçbir faiz de alınmayacak. Proje yükümlülükleri olan firmalarımız da vardı. 4 aylık bir öteleme yaptık. Biz firmalarımıza yatırım desteği veriyoruz. Bir firma bankaya olan ödemelerinde yükümlülüklerini yerine getiremezse bizden yararlanamıyordu. Esneme yaptık. Bu dönemki gecikmeleri dikkate almayacağız.