Hangi otobüs seferleri iptal edildi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kısa süre önde önemli açıklamalarda bulundu. Soylu, şehirlerarası otobüs yolculuklarına kısıtlama getirileceğini açıkladı. Daha önceden biletlerini alan yolcular hangi seferlerin iptal edileceğini araştırmaya başladı. İşte Hangi otobüs seferleri iptal edildi? Biletlerin parası ne olacak?
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.
OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA
Bakan Soylu "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.
YÜRÜMEK KOŞMAK SPOR YAPMAK
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar."
SAHİL KENARLARI, ORMANLAR VE PİKNİK ALANLARINA GİRİŞ YASAK MI?
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."
12 BELDE VE KÖY KARANTİNADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;
211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI
"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. "
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili ise "Gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 17.30'da başlayan corona virüs toplantısının sona ermesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Bugünlerde bütün dikkatler, koronavirüsle ilgili gelişmelerde. Yaşadığımız günler örneğini bildiğimiz günler değil. 10 Mart'tan bugüne Türkiye'de hayat değişti. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmeliyiz. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor.
Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Bugün en önemli toplantımızı yaptık. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım şöyle olmuştur; Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Sokakta geçirilecek zamanda kısıtlama getirilecek. Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak, hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ Mİ?
Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağına ilişkin henüz bir karar açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN ÜLKELER!
İTALYA
İSPANYA
ALMANYA (KISMİ)
TUNUS (KISMİ)
YUNANİSTAN
BELÇİKA (KISMİ)
HOLLANDA (KISMİ)
IRAK (KISMİ)
İRAN (KISMİ)
FRANSA (KISMİ)
ABD (KISMİ)
65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI
Kararla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen "65 Yaş ve Üstü İle Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi"nde şöyle denildi:
* Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlarIN ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmaları yasaklandı.
* İhtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali/kaymakamların başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak.
* Anılan Grup; il/ilçe emniyet müdürü, il/ilçe jandarma komutanı, vali/kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay ve ihtiyaç duyulacak sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulacak.
* İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından 65 yaş ve üzeri ile kronik vatandaşlarımızın sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirler alınacak.
* İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen vatandaşlarımız 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir.
* Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi/ekip ve araç görevlendirilecek.
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