Şehirlerarası otobüs seferleri iptal mi? Hangi iller yasaklandı? İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere koronavirüs tedbirleri kapsamında araç muayeneleri ile ilgili yeni bir genelge daha gönderildi. Genelgede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34'üncü maddesinde; trafiğe çıkarılacak motorlu araçların teknik şartlara uyup uymadığının belirli zamanlarda muayene edileceği, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması hâlinde araç sahibine idari para cezası ve süre verileceği, verilen süre sonunda muayene yaptırılmazsa araçların trafikten men edileceği hüküm altına alındığı hatırlatıldı.
OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA
Bakan Soylu "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.
YÜRÜMEK KOŞMAK SPOR YAPMAK
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar."
SAHİL KENARLARI, ORMANLAR VE PİKNİK ALANLARINA GİRİŞ YASAK MI?
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."
12 BELDE VE KÖY KARANTİNADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;
211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI
"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. "
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili ise "Gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.
Koronavirüsü korkusu otobüs seferlerini iptal ettirdi
Tokat'ta şehirlerarası seyahat eden yolcu sayısının düşmesi sonucu bazı firmalar seferlerini tamamen iptal ederken, diğer firmalar da birçok ile düzenledikleri seferleri kaldırdı.
Tokat'ta korona virüs korkusu ulaşımı durma noktasına getirdi. Tokat'ta şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firma tamamen seferlerini iptal ederken, diğer firmalarda sefer yaptıkları il sayısında düzenlemelere gitti. Yolcu sayısının büyük oranda düştüğü görülen Tokat Belediyesi şehirlerarası otobüs terminalinde birçok otobüs parka çekildi.
Bir seyahat firması sahibi Erkut Dizman ise seferlerinin çoğunu kısıtladıklarını belirterek, "İnsanların mağdur olmaması, mecbur yola gidecek olan yolcuların gidebilmesi için Ankara, İstanbul gibi birkaç hattımızı tutuyoruz. En azından Tokat'tan Antalya, Bursa gibi farklı illere gidecek olan yolcularımızı Ankara'ya kadar götürelim, oradan da bulabileceği hatlarla aktarmalı olarak seyahatlerini tamamlasın istiyoruz. Neticede ulaşım bir ülkenin kalbidir, ulaşım durursa her şey durur" dedi.
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