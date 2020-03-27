27 Mart Başkan Erdoğan son dakika Koronavirüs kararları! Hangi tedbirler alındı? 27 Mart Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 22.00'de koronavirüse karşı alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yapıyor.
27 Mart Başkan Erdoğan son dakika Koronavirüs kararları! Hangi tedbirler alındı?
1- Şehirler arası seyahatler izne bağlanmıştır.
2- Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek çalışmaya geçilecek.
3- Toplu taşımada seyrek oturma uygulanacak
4- Piknik alanları, tören alanları gibi yerle haf sonları kapalı olacak.
5- Askerlerimiz 14 gün karantina şekline uygun olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacak
6- Yurt dışı uçuşlar tamamen kaldırılacak.
7- Tüm illerimizde valilerin başkanlığında pandemi kurulu oluşturularak gerektiğinde ilave tedbirler kararlaştırılacaktır.
30 Büyükşehirin tamamında titizlikle uygulanmasına geçilecek.
Alışveriş ihtiyacı dışında dışarı çıkmayarak tedbirleri artırmamız şarttır. Milletimizden sabır bekliyoruz. Bu tedbirlerin daha fazla artmasını istemiyorsan bu kurallara harfiyen uymamış gerekmektedir.
Bu süreci en kısa sürede en az hasarla atlattığımızda aydınlık bir gelecek bekliyor. Türkiye bu süreci atlatacak güce sahiptir. Rehavete kapılmadan atacağımız her adım bizi bu durumdan uzaklaştıracaktır. Lütfen evde kalalım. Bilim insalarımızın tavsiyelerine kulak verelim.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat 22:00'de açıklama yaptı
Dünyanın tamamını etkisi altına alan salgın giderek yaygınlaşıyor. Küresel düzeyde hasta sayısı 600 bine ölü sayısının 27 bine yaklaştığı felaket bizi de etkilemiştir. Bugün itibari ile ülkemizde 92 can kaybı vardır. 42 hastamız da iyileşmiştir. Kovid-19 ile mücadelemizi milletimizle sürdürüyoruz. Birliğimiz beraberliğimizi kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak bu süreçten o kadar az hasarla çıkarız.
Rehaveta kapılmayacağız. Sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Devlet olarak her türlü tedbiri alacağız, vatandaşımız da kendi tedbirini alacak. Pek çok ekomik tedbiri hayata geçirdik. İlk etapta 100 milyar TL'lik paketi hayata geçirdik. İşsizlik fonunu hayata geçirerek fonları güçlendirdik. En düşük emekli maaşını 1 500 TL'ye çıkartarak rahat bir nefes aldırdık.
Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Covit-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.
Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.
Pekçok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. 100 milyar liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de gereken mevzuat değişikliği yaptı. İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik, kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanaatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Emeklilerimize bayram ikramiyesini Nisan başına çektik.
Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Her bir fert devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına, açıkta kalmasına mağduriyetine, istiskaline izin vermeyiz.
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