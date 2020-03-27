Dünyanın tamamını etkisi altına alan Covit-19 hastalığı giderek yaklaşıyor ve daha çok can alıyor. Ölü sayısının 27 bine yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. Ülkemizde de bugün itibarıyla 5698 toplam vaka ve malesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 42'si iyileşmiştir.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Covit-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu krizin üstesinden gelebilmek için daha çok fedakarlık yapmamız gereken bir döneme girdik. Birliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi ne kadar güçlü tutarsak Allah'ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarlı çıkarız.

Rehavete kapılmayacağız, karşımızdaki tehdit çok ciddidir. Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımızın bu hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna inanıyorum. Devlet olarak tedbirlerimizi alacağız diğer yandan vatandaşlarımız her biri tedbiri alacaktır.

Pekçok ekonomik tedbiri hayata geçirdik. 100 milyar liranın üzerinde ekonomik destek programı hazırladık. Meclisimiz de gereken mevzuat değişikliği yaptı. İşsizlik Fonu'nu güçlendirdik, kredi fonunu güçlendirerek esnaf ve sanaatkarımızı destekliyoruz. En düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkartarak bu kesime nefes aldırdık. Emeklilerimize bayram ikramiyesini Nisan başına çektik.

Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği veriyoruz. Sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak tedbirleri hayata geçirdik. Her bir fert devletin tüm imkanlarıyla yanında olduğunu biliyor. Bu ülkede kimsenin aç kalmasına, açıkta kalmasına mağduriyetine, istiskaline izin vermeyiz.