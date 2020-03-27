Piknik yapmak yasaklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullandı. Ardından piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları hakkında önemli açıklamalarda bulundu Peki, piknik yapmak yasaklandı mı? Sahil kenarları, ormanlar ve piknik alanlarına giriş yasak mı? İşte detaylar...

SAHİL KENARLARI, ORMANLAR VE PİKNİK ALANLARINA GİRİŞ YASAK MI?

Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."