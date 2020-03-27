Piknik yapmak yasaklandı mı sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde tedbirler artırılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullandı. Ardından piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları hakkında önemli açıklamalarda bulundu Peki, piknik yapmak yasaklandı mı? Sahil kenarları, ormanlar ve piknik alanlarına giriş yasak mı? İşte detaylar...
SAHİL KENARLARI, ORMANLAR VE PİKNİK ALANLARINA GİRİŞ YASAK MI?
Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."
OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.
12 BELDE VE KÖY KARANTİNADA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;
211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI
"Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. "
İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili ise "Gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.
OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA
Bakan Soylu "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.
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