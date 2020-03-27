İETT, otobüs, metrobüs, metro, toplu taşıma yasaklandı mı? Otobüsler yasak mı? Toplu taşımaya yasak gelip gelmediği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, işe gitmek veya sokağa çıkmak için şehir içi toplu taşıma kullanan vatandaşlar otobüslerin yasaklanıp yasaklanmadığını sorguluyor. İşte detaylar…

İETT OTOBÜS VE METROBÜS YASAKLANDI MI?

İstanbul ve diğer şehirlerde, şehir içi ulaşıma dair alınmış bir karar bulunmuyor.