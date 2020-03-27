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    • Ekonomi
    • 27.03.2020 20:01
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    • 27.03.2020 20:01
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    , metrobüs, metro, ? ?

    İETT, otobüs, metrobüs, metro, ? ? Şehir içi ulaşımda kullanılan otobüslerin yasak olup olmadığı sorgulanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seyahatlerini kısıtlayacaklarını duyurdu. Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, ilk olarak otobüslere yolcu sınırlandırılması getirilmişti. Peki, , metrobüs, metro, toplu taşıma yasaklandı mı? İşte detaylar…

    İETT otobüs, metrobüs, metro, toplu taşıma yasaklandı mı? Otobüsler yasak mı?

    İETT, otobüs, metrobüs, metro, toplu taşıma yasaklandı mı? Otobüsler yasak mı? Toplu taşımaya yasak gelip gelmediği vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, otobüs seyahatlerinin kısıtlanacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından, işe gitmek veya sokağa çıkmak için şehir içi toplu taşıma kullanan vatandaşlar otobüslerin yasaklanıp yasaklanmadığını sorguluyor. İşte detaylar…

    İETT OTOBÜS VE METROBÜS YASAKLANDI MI?

    İstanbul ve diğer şehirlerde, şehir içi ulaşıma dair alınmış bir karar bulunmuyor.

    OTOBÜSLER YASAK MI?

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." şeklinde konuştu.

    Bakan Soylu: "Bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarları yasaklanacak."

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplam 12 belde ve köyün karantinada olduğunu bildirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklamalarına devam eden Bakan Soylu şu sözlere yer verdi;

    211 BİN 670 İŞ YERİ KAPATILDI

    "Türkiye'de şu anda bizim tespitlerimize göre hayat yüzde 80 durmuş durumda.. Şu ana kadar kapattığımız iş yeri sayısı 211 bin 670. "

    İçişleri Bakanı Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili ise "Gerek yok demem. Bulaşıcılığın hangi ölçekte ve nasıl yayılacağı konusunda bugünden bir şey söyleyebilmek sadece tahmindir" dedi.

    OTOBÜS SEFERLERİNE KISITLAMA

    Bakan Soylu "Bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz." ifadelerini kullanan Soylu, "Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleri izne bağlı, mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız." dedi.

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    Haberler Ekonomi İETT otobüs, metrobüs, metro, toplu taşıma yasaklandı mı? Otobüsler yasak mı?
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