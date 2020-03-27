Çeyrek ve gram altın fiyatı yükselecek mi? Alım satımlar için kritik dönem! Bunu bilmiyordum demeyin

Altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği merak konusu oldu. Vatandaşlar arasında güvenilir bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe rağmen altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 335,4 liradan tamamladı. Altın yatırımı olan vatandaşlar çeyrek ve gram altın yükselecek mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, altına yatırım yapılır mı? İşte altın fiyatları için dikkat çeken yorum
ALTINA YATIRIM YAPILIR MI? FİYATLAR YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?
Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının ve azalmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar altın fiyatlarında inişli çıkışlı seyrin görülebileceğini açıkladı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 336 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 336,20 liradan, 2 bin 215 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 236 liradan, 306 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 310 liradan, 2 bin 164 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 184 liradan, bin 82 liradan alınan Yarım Ziynet bin 92 liradan ve 541 liradan alınan Çeyrek Ziynet 546 liradan satılıyor.
ALTININ KİLOGRAMI 336 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.623 dolar seviyesinde dengelendi.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.
Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.
ALTININ GRAM FİYATINDA TARİHİ REKOR
Altının gramı 335 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Altın sert yükselişini ardından tarihi rekorunu kırdı. En son 24 Şubat tarihinde 333 lira ile en yüksek seviyesini gören altın, bugün sert yükselişini sürdürerek tüm zamanların en yüksek düzey olan 335 lirayı test etti.
Küresel piyasada altının ons fiyatı ise bin 585 dolar civarında seyrediyor. Geçtiğimiz hafta ons fiyatı bin 490 seviyelerinde seyretmişti. Bu hafta ibre yukarı yönlü hareket edince, iç piyasa da yükseliş olarak yansıdı. Şu sıralarda gram altın 333 liradan satılıyor.
ALTIN YÜKSELDİ, PETROL YATAY
ABD'de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor.
ABD'de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 29.81 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 düşüşle 26.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.27 artışla 14.64 dolardan,
- altın, yüzde 1.09 artışla 1,634.80 dolardan,
- bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan,
- platin, yüzde 0.14 artışla 742.72 dolardan,
- paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,274.74 dolardan işlem görüyor.
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