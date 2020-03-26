



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÜCRETSİZ ULAŞIM VE KONAKLAMA

Koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarının ulaşımı ve konaklaması hususunda da bazı düzenlemeler yapıldı.

Alınan karar ile sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, ilgili belediye kararı şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden, Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ayrıca sağlık çalışanları görev yaptıkları sağlık tesisine en yakın kamu sosyal tesislerinde (misafirhanelerde) ücretsiz kalabilecek.