Bankaların promosyon ödemeleri başladı. Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mart ayının ilk günlerinde milyonlarca emekli vatandaşa bankalar yeni promosyon tekliflerini sundu ve emekliler kendilerine uygun teklifi incelemeye başladı. Bilindiği üzere 1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazandı. Emekliler şimdi "Hangi banka ne kadar promosyon ödüyor?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ziraat Bankası, Vakıfbank, TEB, ING, Akbank, Garanti BBVA promosyonu ne zaman yatacak?

PTT ÖDEMELERİ BAŞLADI

PTT tarafından emekli maaş promosyon bedeli ödemelerine başlıyor. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için koronavirüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. Emekli maaşı promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz. Maaşını PTT'den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT ATM'si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM'sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler."