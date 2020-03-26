T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra hizmet birimlerinde istihdam etmek üzere 14 bin sürekli işçi alım ilanı ve kadro dağılımı yayımlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta 32 bin personel alımı müjdesini paylaşmıştı. Bugün yapılan açıklamada personel alımı kadro dağılımı duyuruldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kurası 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara 'da düzenlenecek kura çekiminin sonuçlarının aynı gün ya da devam eden günde erişime açılması bekleniyor.
14 bin sağlık personelinin alımı dijital ortamda yapılacak
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
- "Vatandaşlarımız, İŞKUR birimlerine gelmeden, başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler"
- Başvurular, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılabilecek
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı kadrolarına yapılacak 14 bin sürekli işçi alımıyla ilgili süreç hakkında bilgi verdi.
Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğini aktaran Selçuk, "Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını e-Devlet ya da 'esube.iskur.gov.tr' üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs riski göz önünde bulundurularak, halk sağlığını korumak amacıyla, il müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğini kaydetti.
Başvuruların, bugünden itibaren 30 Mart'a kadar yapılacağı açıklandı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Duyuruda, "Noter kurası sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır." ifadeleri yer aldı. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adaylar kura tarihi, saat ve kura yerine ilişkin tüm bilgileri yhgm.saglik.gov.tr adresinden görebilecekler.
Konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, "İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların; kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir." denildi.
KURA YERİ, TARİHİ VE SAATİ
Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kurası 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara 'da düzenlenecek kura çekiminin sonuçlarının aynı gün ya da devam eden günde erişime açılması bekleniyor.
14 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
4. 18 yaşını tamamlamış olmak.
5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).
6. Başvurulan;
Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak.
Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak.
Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir).
Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.
* Sürekli işçi kadroları (çalıştırılacağı ili, meslek adı, kadro sayısı ve diğer bilgiler dahil) ekte gösterilmiştir.
* Adaylar, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan sorgulaması yapabilirler.
İlanen duyurulur.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.''
Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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