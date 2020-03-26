32 bin atama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık'a alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. KPSS puanına göre 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alacaklarını anlatan Koca, "11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri olacak. Diğer hizmetlerde görev yapmak üzere 14 bin sürekli işçi istihdamı yapılacak" dedi.
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