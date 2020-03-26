ÖSYM tercih başvuru ekranı... Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce vatandaş alımlar Sağlık Bakanlığı personel alımını bekliyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada personel alımı kadro dağılımı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını belirtti. Peki, Sağlık Bakanlığı 4 bin 687 sağlık teknisyeni başvuru şartları nelerdir? Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak." dedi.
KADRO DAĞILIMI...
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
''Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.
Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.
11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.
TERCİHLER NE ZAMAN?
Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.
Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.''
Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.
Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.
Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.
Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."
HEMŞİRE NEDİR?
Sağlık sektörü içerisinde yer alan hemşirelik mesleğini icra eden kişiye hemşire denir. Bu kişiler sağlık sektörü içerisinde devlette ve özel sektörde faaliyet gösterebilir. Ayrıca özel olarak bu hizmeti veren kişiler de bulunur. Doktorlar ile hastalar arasında köprü olan hemşireler sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Doktorlar, hekimler, yöneticiler tarafından verilen yazılı tedavi talimatlarını, reçeteleri uygular. Hastaların bakımı ve takibiyle ilgilenir. Kronik, akut, fiziksel, zihinsel hastalıklara karşı tıbbi faaliyetlerde bulunan personeller devlet ve özel hastanelerde, kliniklerde, okullarda, firmalarda, sağlık kurum ve kuruluşlarında, askeriye ve cezaevi gibi kurumlarda görev yapabilir.
EBE NEDİR?
Doğum sırasında hekime yardımcı olan, hekim olmayan yerlerde doğum yaptıran, ana ve çocuk sağlığının korunması için yürütülen hizmetlerde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde görev alan sağlık elemanıdır.
SAĞLIK TEKNİSYENİ NEDİR?
Sağlık personeli teknisyeni ile sağlık teknikeri oldukça sık karıştırılan mesleklerdir. Teknisyenler meslek lisesi mezunu kişiler iken, teknikerler 2 yıllık dediğimiz önlisans mezunu kişilerdir. Bu yüzden sağlık teknikerliği, sağlık teknisyenliğinden daha kariyerli bir meslektir.
Sağlık teknisyenleri sağlık meslek lisesinden mezun olan kişilerdir. Lisede anestezi, ATT gibi çeşitli alanlarda eğitim alan kişiler mezun olduklarında teknisyen sıfatını alırlar. Teknisyenler lise KPSS sınavına girerek atanma şansına sahiptir. Mesleğe 18 yaş gibi oldukça erken bir yaşta atılmaları son derece avantajlıdır. Mesleğe başladıktan sonra eğitimlerine devam ederek sağlık teknikeri olma şansları da mevcuttur. Ancak ülkemizde eğitim düzeyinin artması ile teknisyen alımları oldukça azalmıştır. Tekniker ve 4 yıllık lisans mezunlarının sayısının fazlalığı sebebiyle teknisyen yerine daha yüksek eğitime sahip kişiler tercih ediliyor. Bu yüzden teknisyenler, var olan eğitimleri ile yetinmeyip daha fazlası için eğitimlerine devam etmelidirler. Böylece iş imkanı daha fazla olacaktır.
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