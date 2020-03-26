EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.

NASIL YANSIYACAK?

Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.