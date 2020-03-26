Evden emekli maaşı nasıl alınır? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs salgını çoğu kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan emekli vatandaşların maaşlarını nasıl alacağı merak ediliyordu. Bu kapsamda 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan emekliler maaşlarını nasıl ve nereden alacak sorusu çok araştırılıyordu. İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarını evlerinden alabilmeleri için valiliklere talimat verdi. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyorlar
EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığı korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaşlarının evlerinden alabilmeleri için 81 İl valiliğine talimat verdi. Talimata göre, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat kapsamında valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yapılacağını açıkladı.
PTT EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURU EKRANI
EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlığın valiliklere gönderdiği talimatta, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların emekli maaş ödemelerinin evlerinden alabilmeleri için Vakıfbank, Halkbankası, Ziraat Bankası, PTT ve Denizbank ile mutabakat varıldığı belirtildi. 4 banka ve PTT şubeleri emekli maaş ödemelerinde valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda yapılacağı, ödemelerin yapılmasında öncelik banka görevlilerinde olduğu, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde Valilik/Kaymakamlıklar tarafından Vefa Sosyal Destek Grubundan banka şubelerine bildirilecek yetkili kamu görevlileri aracılığıyla yapılacağı ifade edildi.
EVDEN EMEKLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme/Havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini Valilik/Kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor. Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarı teslim ettikten sonra, ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor. Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar yetkili kamu görevlisi tarafından Banka şubelerine iade ediliyor.
KİMLER YARARLANACAK?
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
NASIL YANSIYACAK?
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
NASIL YAPILACAK?
Artış için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin hızla yapılarak Nisan'da zamlı ödemelerin yapılması planlanıyor.
DUL VE YETİMLERİ DE ETKİLER Mİ?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları bu düzenlemeden etkilenecek. Bu kişilerin aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak. Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğu da 250 yerine 375 lira alacak.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Başkan Erdoğan ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.
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