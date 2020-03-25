Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank kredi faiz oranı rakamları emeklilere büyük müjde sağlıyor. Bu anlamda Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında detaylar takvim.com.tr'de
Ziraat Bankası Emekli Kredisi
Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. (takvim.com.tr) Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.
Vakıfbank Emekli Kredisi
Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır.
Şekerbank 100.000 TL Emekli Kredisi
Şekerbank üzerinden emeklilerin tercih ettiği kredi kampanyası borç kapatma kredisi olarak bilinmektedir. Şekerbank ihtiyaç kredisi adı altında verilen emekli borç kapatmalı kredilerde onay almanız durumunda tüm banka borçlarınız kapanacak ve maaşınız Şekerbank'a taşınacaktır. Banka 100.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılıyor. Eğer maaşınız bu bankadaysa daha uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.
Burgan Bank Emekliye Kredi Kampanyası
Emekli maaşınızı Burgan Bank'a taşırsanız, taşıdığınız gün 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu düşük olsa da işlem yapabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 75 yaşına kadar kredi kullanabilirler. Yüksek yaş olan müşterilerin fazla hayat sigortası ödeyeceklerini de söylemek istiyoruz. Banka kredi onayı aldığınızda aynı gün kredinizi kullanabilirsiniz. Burgan Bank ayrıca PTT anlaşmalı olarak da kredi veren bir bankadır. PTT kredisi adı altında 100 bin liraya kadar kredi alamazsınız. Ayrıca PTT emeklisi olmanız gerekiyor.