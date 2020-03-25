Burgan Bank Emekliye Kredi Kampanyası

Emekli maaşınızı Burgan Bank'a taşırsanız, taşıdığınız gün 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu düşük olsa da işlem yapabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 75 yaşına kadar kredi kullanabilirler. Yüksek yaş olan müşterilerin fazla hayat sigortası ödeyeceklerini de söylemek istiyoruz. Banka kredi onayı aldığınızda aynı gün kredinizi kullanabilirsiniz. Burgan Bank ayrıca PTT anlaşmalı olarak da kredi veren bir bankadır. PTT kredisi adı altında 100 bin liraya kadar kredi alamazsınız. Ayrıca PTT emeklisi olmanız gerekiyor.