Torba yasa son dakika haberleri milyonlar tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Torba yasadan önemli kararlar çıktı. Bu bağlamda ikinci maaş, emekliye zam, kısa çalışma ödeneği hakkında kararlar alındı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek. İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.
TORBA YASA İÇERİĞİ NEDİR?
-Afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim beldelerinin bir yıla kadar ertelenmesine Cumhurbaşkanınca karar verilebilecek.
-Türk Standartları Enstitüsü belirli süreli, geçici ve özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içi ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından personel çalıştırabilecek.
-5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere ikinci maaş bağlanması imkanı getiriliyor.
-Yurt dışında yaşayan vatandaşlara Bireysel Emeklilik imkanı getiriliyor.
-Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi adı İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilecek.
-İşsizlik Fonu'na destek veriliyor.
-Kredi Garanti Fonu'na 50 milyar TL aktarılması öngörülüyor.
-Derneklere üye olma ve üyelikten çıkma konusunda bildirimin 45 güne çıkarılması ve dernek merkezinin bulunduğu dernekler birimine yapılması öngörülüyor.
-Yivli silah reklamlarına ceza geliyor.
-İşçinin kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacak.
-20 günlük çalışma süresi 8 güne indirilmekte ve daha önce eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerini kendileri ödemek zorunda olanlardan ay içerisinde 9 günden 20 güne kadar çalışanların bu yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor.
-Konaklama vergisi 01/04/2020 tarihinden 1/11/2020 tarihine çekiliyor.
-İşçilerinin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde otuza çıkarılmaktadır.
-Çek Kanunu'nda değişilikler yapılıyor.
EMEKLİYE 500 TL
Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Bin 500 liranın altındaki maaşlar bin 500 liraya tamamlanacak. Emeklilerin gelirinde 500 liraya varan artış yaşanacak
Düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi planlanıyor. Eğer yasa hızla çıkarsa, kapsamdaki emekliler 17-28 Nisan tarihleri arasında ödemelerini ceplerine koyacak
65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVDE MAAŞ
Maaşını PTT'den çeken 65 yaş üstü emeklilere ödemeler konusunda kolaylık sağlandı. e-Devlet üzerinden başvurularını yapan söz konusu vatandaşlar, emekli maaşlarını konutlarında alabilecek. Müşterilerin, e-Devlet'te bulunan 'Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmetleri/Emeklilik Uygulamaları' başlığı altında, türüne göre 'Emekli Banka' değişiklik sekmesinden 'PTT Konutta Teslim' seçeneğini tercih etmeleri yetecek.
VERGİ AFFINDA KÖTÜ HABER
Vergi borçlarına af gelmesini bekleyen yüz binlerce kişi, müjde bekliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada, vergi affı döneminin kapandığını , artık vergi borçlarına af gelmeyeceğini söyledi.
TORBA YASA NEDİR?
Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor. Üzerine de, "Çeşitli kanunlarda değişiklik yapan yasa teklifi" ibaresi konuluyor. Düzenlemeler "temel yasa" ilan ediliyor ve maddeler yerine bölümler halinde görüşülüyor. Torba düzenlemelerin birçok maddesi de komisyonlarda değil, Genel Kurul'da önergelerle monte ediliyor.
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