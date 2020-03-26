EBA internet nasıl alınır? 6 GB EBA hediye internet nasıl alınır? EBA Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hediye internet için öğrenciler arama motorlarında sorgulama yapıyor. 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sistemi Nisan ayı sonuna kadar sürecek. Uzaktan eğitim ile öğrenciler EBA TV üzerinden derslerini izleyebilecek. GSM operatörleri de öğrencilere hediye internet veriyor. 6 GB hediye internet almak için öğrenciler araştırma yapıyor. Peki, EBA internet nasıl alınır?
TÜRK TELEKOM
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, EBA'da öğrencilerin kullanımına sunacakları 3 GB ücretsiz interneti Türk Telekom olarak 5 GB daha attırdıklarını açıkladı. Uzaktan eğitim sistemi için internet tanımlamalarına başladıklarını belirtti. Sadece EBA TV'de geçerli olacak ücretsiz internet desteğinden faydalanmak isteyen Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek ücretsiz internet başvuru sürecini başlatabilirler.
VODAFONE
Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.
Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.
Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."
TURKCELL
Turkcell uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 3 GB'lık kampanyaya destek ek olarak 3 GB destek verdiğini açıkladı. Bireysel ve kurumsal faturalı ve ön ödemeli ses hattına sahip Turkcell kullanıcıları için BiP'in Keşfet bölümünder yer alan EBA kanalı üzerinden eba.gov.tr ve EBA uygulamasında geçerli kazandıkları 3GB internet ikiye katlanarak 6GB olarak sunulmaktadır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.