EBA TV ilkokul canlı izle! EBA TV ilkokul canlı yayın ders programı öğrencilerin merak konusu. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. MEB tarafından TRT işbirliğiyle hazırlanan derslerde öğretmenler detaylı konu anlatımı yapıyor ve öğrenciler de dersleri izleyip notlar alarak derslerinden geri kalmamış oluyor. Haberimizden EBA TV ilkokul kanalını internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın yayın akışına göre öğleden sonra dersler tekrar yayınlanıyor.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!