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canlı izle! 1. 2. 3. 4. sınıflar için ve ders programı!

canlı izle! EBA TV ilkokul kanalı canlı yayın öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 1. 2. 3. ve 4. sınıfa giden öğrenciler, EBA TV’nin uzaktan eğitim yayınları sayesinde dersleri takip edebiliyor. Okulların tatil süresinin 30 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından 1 aylık uzaktan eğitimin yapılacağı da belli oldu. Öğrenciler uzaktan eğitim ile Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi gibi dersler alıyor. İşte, me ekranı ve EBA TV ders programı!

  • Eğitim
  • 26.03.2020 09:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:35
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EBA TV ilkokul canlı izle! EBA TV ilkokul canlı yayın ders programı!

EBA TV ilkokul canlı izle! EBA TV ilkokul canlı yayın ders programı öğrencilerin merak konusu. 1. 2. 3. ve 4. sınıflar EBA TV ile eğitim almaya devam ediyor. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim almaya devam edecek. MEB tarafından TRT işbirliğiyle hazırlanan derslerde öğretmenler detaylı konu anlatımı yapıyor ve öğrenciler de dersleri izleyip notlar alarak derslerinden geri kalmamış oluyor. Haberimizden EBA TV ilkokul kanalını internet üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın yayın akışına göre öğleden sonra dersler tekrar yayınlanıyor.

EBA TV İLKOKUL CANLI İZLE!

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

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Haberler Eğitim EBA TV ilkokul canlı izle! 1. 2. 3. 4. sınıflar için EBA TV ilkokul canlı yayın ve ders programı!
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