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    • 25.03.2020 14:02
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    Son dakika: 'ndan koronavirüs fırsatçıları hakkında flaş açıklama: "En ağır cezalar verilecek"

    Son dakika haberleri.. Başkanı Küle "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Rekabet Kurulu: En ağır cezalar verilecek

    Son dakika haberleri.. Başkanı Küle "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Küle, "Kurul, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hükmedebilir. Son kararlarımızda yüz milyonlara çıkan cezalar var" dedi.

    Ayrıntılar geliyor...

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