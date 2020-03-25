Son dakika haberleri.. Rekabet Kurulu Başkanı Küle "Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız, en ağır cezaları verip bu teşebbüsleri duyurmaktan imtina etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Küle, "Kurul, Rekabet Kanunu kapsamında cezalara üst orandan hükmedebilir. Son kararlarımızda yüz milyonlara çıkan cezalar var" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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