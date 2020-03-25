Yaşlılar için büyük tehlike olan Coronavirüs, obezler için de ciddi tehlike. Coronavirüs (COVID- 19) tanısı konan ve yoğun bakıma yatırılan hastaların neredeyse yüzde 40'ı 60 yaşından genç ve her üç hastadan ikisi ya aşırı kilolu ya obez. Coronavirüs tanısı konan ve durumu ciddi olanların ortalama yaşı ise 64. Uzm. Dr. Özgür Niflioğlu, çok merak edilen soruları cevapladı.

OBEZİTE CORONAVİRÜS'TE ÖLÜMCÜL SONUÇLARA MI YOL AÇIYOR?

Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda obez bireylerin, normal kilolulara göre gribal enfeksiyonlarda daha ciddi komplikasyonlar geliştirdiği ve daha kolay can verdikleri ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMDA CORONAVİRÜS SEBEBİYLE YATAN VE DURUMU KRİTİK OLAN OBEZLERDE TEMEL SORUN NE?

Bilindiği üzere aşırı kilolu kişiler gereğinden fazla yağ dokusuna sahip. Fazla yağ dokusu da yarattığı enflamasyon ile vücuttaki tüm hücrelere zarar vermekte. Bağışıklık sistemi de bu zararı tamir etmek için durmadan çalışmak zorunda.

METABOLİZMA BU SÜREÇTE ÇOK MU YORULUYOR?

Neredeyse bütün enerjisini tamirat süreçlerinde tüketen metabolizmanın; Coronavirüs gibi yeni bir enfeksiyonla karşı karşıya kalınca, tabiri yerindeyse atacak kurşunu kalmıyor ve bağışıklık sistemi iflas ediyor. Aşırı kilolu bireyler, sağlıklı bireylerle göre bağışıklık sistemini zinde tutan liften ve antioksidandan zengin gıdaları daha az tüketme eğilimi gösteriyor.

BAŞKA NE ZORLUĞU GETİRİYOR?

Fazla kilolu olmak diyafram kasının da çalışma kapasitesini bozarak rahat nefes alıp vermeye zorlaştırıyor. Böylece akciğerlere daha az oksijen gidiyor. Fiziksel aktivitedeki artış bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına böylelikle de daha etkin bir savunma mekanizmasının oluşmasına yardımcı oluyor. Fakat obez bireyler sağlıklı bireylere göre daha az spor yapıyor ve bu durumda onların bağışıklık sistemini güçsüz kalıyor.