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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 Gazete
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    Coronavirüs fırsatçılarına ağır ceza

    başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı bildirildi.

    Fırsatçıya ağır ceza
    Yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı bildirildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Coronavirüs salgınının yaşanması sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edildi. Bu arada vatandaşlar da marketlerdeki fiyat artışlarından şikayetçi. Son bir haftada birçok üründe yüzde 20'ye yakın artış oldu.

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