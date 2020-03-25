Coronavirüs fırsatçılarına ağır ceza

Yaş meyve ve sebze başta olmak üzere gıda piyasasında rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar (üretici, aracı, taşımacı, nihai satıcı gibi her türlü aktör) hakkında Rekabet Kanunu ile belirlenen en ağır idari para cezasının uygulanacağı bildirildi. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Coronavirüs salgınının yaşanması sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edildi. Bu arada vatandaşlar da marketlerdeki fiyat artışlarından şikayetçi. Son bir haftada birçok üründe yüzde 20'ye yakın artış oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.