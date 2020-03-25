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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 13:41
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    • 25.03.2020 13:41
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    Son dakika: sinde küçülme sinyali! Koronavirüs...

    Son dakika haberi... Sayıştay Başkanı Aleksey , sinin bu yıl büyümeyeceğini belirterek, “Tahminler şu anda hazırlanıyor ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek.” dedi.

    Putin'de kötü haber! Rus ekonomisi...

    , Federasyon Konseyi'nde yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

    Virüs salgını nedeniyle sanayide çok sayıda üretimin durduğuna işaret eden Kudrin, "Üretim zincirlerindeki bozulma nedeniyle si bu yıl büyük ihtimalle büyüyemeyecek." diye konuştu.

    Ekonomiye ilişkin öngörülere dair hazırlıkların devam ettiğini belirten Kudrin, "Şu anda aslında yumuşak konuştuğumu söyleyebilirim, çünkü tahminler şu anda hazırlanıyor. Ancak büyük ihtimalle Rus ekonomisi bu yıl küçülecek." değerlendirmesinde bulundu.

    Rusya'da son 24 saatte 163 kişide daha Kovid-19 tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 658'e ulaştı.


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