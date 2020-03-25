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    • Ekonomi
    • 25.03.2020 14:09
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    • 25.03.2020 14:17
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    Son dakika: ve 'ndan tüm illere corona virüsü genelgesi! satışlarında yeni dönem!

    ve , 'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs nedeniyle alınan tedbirle kapsamında ilgili kurumlara gönderdiği genelge ile satışlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre, fırınların ekmek ve ekmek çeşitlerini, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecek.

    Ekmek satışlarında yeni dönem!

    Corona virüs önlemleri kapsamında, fırınlardan satışına bakanlık tarafından ambalaj şartı getirildi. ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden ilgili kurumlara gönderilen genelgede, virüs önlemleri kapsamında, ekmeklerin artık kağıt ya da plastik ambalajla satılacağı duyuruldu. İlgili kurumlara gönderilen genelgede, corona virüs salgınının devam ettiği süre ide, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının halk sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

    "Piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitleri ve diğer ekmek çeşitleri belirtilen 3 çeşitte satılabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, ambalaj malzemesi içerisinde, ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik esaslı bir ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemelerinin ağız kısmının, ürünün rutubetinin bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır.''

    PAZAR VE SEYYARDA EKMEK SATIŞINA KISITLAMA
    Öte yandan pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacağı da belirtilerek, ''ambalaj malzemesine konulmamış ürünler, sadece, bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulabilecek ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak tüketiciye arz edilebilecektir. Ayrıca pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlar da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yapılmayacaktır'' denildi.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan tüm illere corona virüsü genelgesi! Ekmek satışlarında yeni dönem!
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