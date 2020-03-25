Memur, işçi ve emekli maaşları değişti! Herkesi ilgilendiren değişiklik başladı

NASIL YANSIYACAK?

Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Başkan Erdoğan geçtiğimiz hafta ikramiyelerle ilgili "Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bakan Selçuk, yeni koronavirüsten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Başvurularla ilgili açıklamanın www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacağını belirten Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nde yer aldı. İŞKUR yönetim kurulumuz da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldı. Kısa çalışma ödemeleri, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında ayrıca, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında İŞKUR internet sitesinde (www.iskur.gov.tr) detaylı duyurunun yapılacağını bildirdi.