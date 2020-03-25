En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili verdiği müjde kanunlaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk düzenleme hakkında bilgilendirmede bulundu. Milyonlarca emekli konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Düzenlemeler Meclis'teki torba teklifle hayata geçecek. Emeklilere yönelik zam düzenlemesinden, maaşı bin 500 liranın altında olan yaklaşık 650 bin SSK ve Bağ- Kur emeklisi yararlanacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı:Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz.''