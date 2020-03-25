EYT yeni formüller kimleri kapsıyor?

Mecliste görüşülecek EYT sistemleri arasında en dikkat çekici erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaşını dolduran ve 10 yıl prim ödeyen herkes hemen emekli olabilecek. EYT yasasının bu yıldan geçerli olması halinde 1969 ve öncesi doğumlu olup ve 3600 gün prim ödemesi olan herkes emekli olabilecek.

İkinci yöntemde ise yaş sınırını aşmış ancak prim ödeme eksiği olanlara kademeli emeklilik yolu gözükecek. Buna göre erken emekli olan daha az prim ödediği için daha az maaş alabilir.

Üçüncü yöntemde ise 5 bin gün sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. Bu durumda kadın ev erkek yaş sınırı gözetmeksizin prim gün sayısını ödeyen ve 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yararlanabilecek.