Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan ve prim gün sayıları bitmiş ancak yaş sınırının doldurulmasını bekleyen yüzbinlerce kişi son dakika EYT haberlerini takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ya sigortalı olarak bildirilen ve aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emeklilik merak ettiği konuların başında geliyor. Çalışanlar iş hayatına giriş yaptıkları andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap ararlar. Tüm çalışan illa ki bir kerede olsa emeklilik zamanı hesaplaması ve sorgulamalarını yapmışlardır. Devlet tarafından çalışanlara yaşlandıkları dönemde rahat etmeleri için verilen emeklilik hakkında sigorta başlangıcı 1999 ve öncesinde ait olanlar için erken emeklilik müjdesi verildi.
3600 Günden Emeklilik Şartları Nelerdir?
4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır. Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.
Kadın Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren kadın çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 52 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 54 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2011 tarihinden sonra 58 yaşında
Erkek Çalışanlar Yaş Haddinden Ne Zaman Emekli Olabilirler?
3600 günden emekli olmak için sigorta girişi tarihi şartını yerine getiren erkek çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve belirlenen prim gününü doldurma tarihleri emeklilik yaşlarını belirler:
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005 tarihleri arasında 56 yaşında,
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008 tarihleri arasında 57 yaşında,
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011 tarihleri arasında 58 yaşında,
24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 59 yaşında,
24 Mayıs 2014 tarihinden sonra 60 yaşında
3600 Günden Emekli Olanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?
15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim gününü tamamlamış olduğu için emekliliğe hak kazanan vatandaşların kıdem tazminatı konusu oldukça merak ediliyor.
Kişinin kıdem tazminatı alabilmesi için işten ayrılma dilekçesinde durumunu açık bir şekilde belirtmesi gerekir. İşten ayrılma nedeni olarak yaş dışında bütün emeklilik şartlarının yerine getirildiği ve sadece yaşın beklendiği açıkça yazılmalıdır.
Kıdem tazminatını hak eden kişinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü'nden alınacak "kıdem tazminatı almaya hak kazanmıştır" yazısının işverene bildirilmesi gerekir.
EYT yeni formüller kimleri kapsıyor?
Mecliste görüşülecek EYT sistemleri arasında en dikkat çekici erkeklerde 55 kadınlarda 50 yaşını dolduran ve 10 yıl prim ödeyen herkes hemen emekli olabilecek. EYT yasasının bu yıldan geçerli olması halinde 1969 ve öncesi doğumlu olup ve 3600 gün prim ödemesi olan herkes emekli olabilecek.
İkinci yöntemde ise yaş sınırını aşmış ancak prim ödeme eksiği olanlara kademeli emeklilik yolu gözükecek. Buna göre erken emekli olan daha az prim ödediği için daha az maaş alabilir.
Üçüncü yöntemde ise 5 bin gün sigortalılık süresini tamamlayan herkes emekli olabilecek. Bu durumda kadın ev erkek yaş sınırı gözetmeksizin prim gün sayısını ödeyen ve 1999 öncesi sigorta girişi olanlar yararlanabilecek.
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