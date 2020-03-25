Ziraat Bankası, Vakıfbank, Şekerbank, Burgan Bank kredi faiz oranı rakamları emeklilere büyük müjde sağlıyor. Bu anlamda Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. Emekli kredisi sadece emekli olan kişilerin kendi bankalarından maaş almaları durumunda kredi kampanyasına verilen isimdir. Bankalar emeklilere kredi verirken maaş müşterisi olmasını ve bankalardan bir icralık durumunun olmamasını istemektedir. Emekliye kredi almak için şartlar nelerdir? Sizlere bu haberimizde emekliler için kredi kampanyası yapan bankalar hakkında detaylar takvim.com.tr'de
Ziraat Bankası Emekli Kredisi
Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi alacaksanız, bu bankadan emekli maaşı almanız gerekiyor. Banka ihtiyaç kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar 60 ay vadeli kredi alabilirsiniz. (takvim.com.tr) Ziraat Bankası emekli kredisi alacaksanız öncelikle bankanın şartlarına uygun olmanız gerekiyor. İcralık bir durumunuz varsa bu icralık durumda kredi alamazsınız. Ancak bu borçları kapatıp kredi alabilirsiniz. Maaş aldığınız banka şubesinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilirsiniz. Krediniz maaşınıza göre onaylanacaktır.
Vakıfbank Emekli Kredisi
Vakıfbank üzerinden emekli maaşı alanlar 100.000 TL kredi alabilirler. Bu krediyi alabilmeleri için bu bankadan maaş alınması ve maaşınızın 22 katının 100 bine kadar gelmesi gerekmektedir. Vakıfbank emekli maaşı alan müşteriler ayrıca uygun faiz oranları ile kredi alabilirler. Başvuruları sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Eğer bu bankadan maaş almıyorsanız kredi notunuza bakılır ve bu durumda 15 katına kadar kredi alırsınız. Ama bu krediyi alırken maaşınızı taşıma emri vereceksiniz. Maaşınız taşındıktan sonra 7 katını da kullanabilirsiniz. Bankadan maaş alıyorsanız kredi notunuz düşük olsa da kredi kullanma imkanınız vardır.
Şekerbank 100.000 TL Emekli Kredisi
Şekerbank üzerinden emeklilerin tercih ettiği kredi kampanyası borç kapatma kredisi olarak bilinmektedir. Şekerbank ihtiyaç kredisi adı altında verilen emekli borç kapatmalı kredilerde onay almanız durumunda tüm banka borçlarınız kapanacak ve maaşınız Şekerbank'a taşınacaktır. Banka 100.000 TL'ye kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılıyor. Eğer maaşınız bu bankadaysa daha uygun faizlerle kredi alabilirsiniz.
Burgan Bank Emekliye Kredi Kampanyası
Emekli maaşınızı Burgan Bank'a taşırsanız, taşıdığınız gün 100.000 TL'ye kadar kredi alabilirsiniz. Bu bankadan kredi başvurusu yapacak olan müşteriler kredi notu düşük olsa da işlem yapabilirler. Başvurular sadece banka şubelerinden yapılmaktadır. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 75 yaşına kadar kredi kullanabilirler. Yüksek yaş olan müşterilerin fazla hayat sigortası ödeyeceklerini de söylemek istiyoruz. Banka kredi onayı aldığınızda aynı gün kredinizi kullanabilirsiniz. Burgan Bank ayrıca PTT anlaşmalı olarak da kredi veren bir bankadır. PTT kredisi adı altında 100 bin liraya kadar kredi alamazsınız. Ayrıca PTT emeklisi olmanız gerekiyor.
Emekliler Faizsiz Kredi Nasıl Alır?
Ülkemizde emekli olan kişilerin en çok merak ettikleri konulardan birisi de emekliler faizsiz kredi nasıl alır olmuştur. Faizsiz kredi olarak şu anda kredi veren banka yoktur. Eğer islami şartlara uygun kredi alacaksanız katılım bankalarından bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu bankalar sizlere faiz ile bankacılık yerine kar payı oranları ile kredi vermektedirler. Emekli olan kişilerde Kuveyt Türk, Albaraka Türk, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım, Türkiye Finans Katılım Bankalarına maaşlarını taşırsa 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç finansman kredisi kullanabilirler.
Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar (2020 Güncel Liste)
2020 yılında emekliye faizsiz kredi veren bankalar şunlardır:
Albaraka Türk
Türkiye Finans Katılım Bankası
Vakıf Katılım Bankası
Ziraat Katılım Bankası
Emekli Kredisi Alabilmek İçin Sağlanması Gereken Şartlar Nelerdir?
Emekli kredisi alabilmek için sağlanması gereken şartlar şunlardır:
Kişinin kredi sicilinin temiz olması gereklidir. Hakkında herhangi bir yasal veya idari takibin bulunmaması gereklidir.
Emeklilerin emeklilik kredisi alabilmeleri için; yaşlarının 75 veya 80'in üzerinde olmaması gereklidir. Bu yaş limitinin üst sınırı, bankadan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
Kişi emekli olduktan sonra hala çalışmaya devam ediyor ise; çalıştığı işten edindiği geliri belgeleyebilmelidir.
Emeklilere vade sınırı konmuştur. İhtiyaç kredisi aldıklarında 36 aya varan vade, taşıt kredisi aldıklarında 48 aya varan vade seçeneklerini kullanabilmektedirler. Kişinin gelir durumuna ve bankanın inisiyatifine göre bu vadede değişiklik olabilmektedir.
Kişinin emeklilik kredisi alabilmesi için; talep ettiği kredi miktarına göre aylık ödemesi gereken taksit miktarının, aylık gelirinin yarısından az olması gereklidir.
Kişi eğer emeklilik kredisi alabilmek için herhangi bir gayrimenkulünü ipotek ettirecek ise ve kişi evli ise; eşinin yazılı iznini alması gereklidir.
Albaraka Türk Emekli Kredisinin Özellikleri Nelerdir?
20.000 TL'ye kadar emeklilere faizsiz kredi vermektedir.
Emeklilere verdikleri krediden kredi tahsis ücreti almaktadırlar ve bu kredi tahsis ücreti kişinin aldığı kredi miktarının %0.5'i kadar olmaktadır.
Emeklilere verdikleri krediler için; kişilerden ferdi kaza sigortası primi almaktadırlar ve bu primin miktarı kişilerin yaşına veya gelir durumuna göre değişiklik göstermektedir.
Kişi kimlik belgesi ve emekli aylığı dökümü ile birlikte banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabilmektedir. Kişinin kredi başvurusunun sonucunu 24 saat içerisinde öğrenebilmesi mümkündür.
12 ay vade ile 20.000 TL emekli kredisi çeken bir kişi; aylık taksit olarak 1.874 TL öderken, toplamda geri ödemesi gereken miktar yaklaşık 22.500 TL olmaktadır.
Bankaların Emekli Kredileri Faiz Oranları Ne Kadardır?
QNB Finansbank, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.48 oranında faiz uygulamaktadır.
Türkiye Ekonomi Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.50 oranında faiz uygulamaktadır.
İş Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.59 oranında faiz uygulamaktadır.
ING Bank, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.59 oranında faiz uygulamaktadır.
Garanti Bankası, emekli kredisi alacak olan kişilere; %1.87 oranında faiz uygulamaktadır.
Emeklilere Kolay Kredi Veren Bankalar Hangileridir?
Aktif Bank; herhangi bir evrak veya kefil talep etmeden, emeklilere emekli kredisi vermektedir.
Enpara; evrak ve kefil talep etmeden emeklilere kredi verebilmektedir.
CEPTETEB; evrak veya kefil talep etmeden emeklilere kredi verebilmektedir.
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