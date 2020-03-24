Emekliye 3’lü kazanç | 2020 güncel emekli maaşları ne kadar oldu?

CORONAVİRÜS salgınına karşı bir dizi önlem alınırken, emeklileri rahatlatacak önemli adımlar hayata geçiriliyor. Bu adımlarla hem emeklilerin cebi rahatlayacak hem de bankalarına gitmelerine gerek olmayacak.
EVDE PROMOSYON: Emeklilerin büyük çoğunluğu için ikinci banka promosyonu dönemi geldi ya da gelmek üzere. 3 yıllık taahhüt dönemi dolan emekli, yeni promosyondan yararlanabiliyor. Başlatılan uygulama ile emeklilere taahhüt süresi dolar dolmaz herhangi bir onay beklenmeksizin yeni promosyonu ödenecek.
Yani emeklinin yeni taahhüdü gerekmeden promosyonu otomatik olarak hesabına yatırılacak. Maaşını başka bankaya taşımak isteyenlerin bu hakkı her zaman saklı tutulacak. İstediği zaman kalan dönemin süresini iade ederek bankasını değiştirebilecek.
ERKEN İKRAMİYE: Tüm emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi erken ödenecek. Emeklilerin hesabına biner lira tutarındaki ikramiyeleri Mayıs ayı yerine Nisan ayı başında ödenecek.
SEYYANEN ZAM: Taban emekli aylığı bin liradan bin 500 liraya çıkacak. Bin 500 liranın altındaki emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani kapsamdaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 500 liraya varan artış olacak.
Yasal düzenleme çıkar çıkmaz uygulama hayata geçirilecek. Nisan ayında ödemelerin zamlı yapılması planlanıyor.
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