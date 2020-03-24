Emekliye 3’lü kazanç | 2020 güncel emekli maaşları ne kadar oldu?





EVDE PROMOSYON: Emeklilerin büyük çoğunluğu için ikinci banka promosyonu dönemi geldi ya da gelmek üzere. 3 yıllık taahhüt dönemi dolan emekli, yeni promosyondan yararlanabiliyor. Başlatılan uygulama ile emeklilere taahhüt süresi dolar dolmaz herhangi bir onay beklenmeksizin yeni promosyonu ödenecek.

