Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.03.2020 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2020 12:48
    ABONE OL

    Milyonlarca emekliye müjde! emekli maaşları için ödemelerine bugün başlıyor!

    Emekliler için ödemeleri başlıyor. Milyonlarca emeklinin meraklar beklediği promosyon açıklaması ’den geldi. Koronavirüs nedeniyle bazı tedbirler aldığını açıklayan PTT, emeklilere promosyon ödemelerinin bugün başladığını açıkladı. İşte u hakkında detaylar…

    Milyonlarca emekliye müjde! Bugün başlıyor!

    'den yapılan bir son dakika açıklamasına göre emekli maaşları için ödenen bedeli ödemeleri bugün başlıyor.

    PTT'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
    Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için corona virüs etkilerine karşı gerekli tedbirler konusunda çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz. promosyon taahhüdü sona eren hak sahiplerinin iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan başvurularını yeniliyor, promosyon bedellerini hesaplarına yatırıyoruz. Maaşını PTT'den alan emekli hak sahipleri, maaşlarını ve promosyon ödemelerini 4 bine yakın PTT 'si ile kamu bankalarının toplam 14.000 ortak ATM'sinden PTT Şubelerine gelmeden kolaylıkla alabilecekler.

    TÜM İŞLEMLER İÇİN ÖNLEM ALDIK
    Siz değerli müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak amacıyla ülke genelinde bulunan yaygın iş yerlerimizde, gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerimizi yapacağız. İşlemlerini internet ya da ATM kullanarak yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir edeceğiz.

    TEDBİRLER ARTIRILMAYA DEVAM EDİYOR
    Toplum sağlığı için birçok ilave tedbir alınması gereken mevcut dönemde PTT iş yerleri aracılığıyla fatura tahsilatı, para yatırma ve gönderme gibi birçok bankacılık işlemini PTTBank İnternet Bankacılığı ve PTTBank mobil uygulamalar ile 7 gün 24 saat yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı üyeliği olmayan müşterilerimiz, 'Anında Şifre' hizmetiyle hesaplarını, PttBank İnternet Bankacılığı Başvuru Formu ve Taahhütnamesi'ni internet üzerinden kabul edip onaylamak suretiyle PTT Merkezlerine gitmeden internet bankacılığına açabilecek. 'nın açıkladığı tedbirlerde yer alan sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlayarak, personel ve müşterilerimizin sağlığını korumayı hedefliyoruz. Tüm işlemlerinizi güvenli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmek için her zaman hazır olduğumuzu bilmenizi ister, sağlıklı günler dileriz.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliye müjde! PTT emekli maaşları için promosyon ödemelerine bugün başlıyor!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri