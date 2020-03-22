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Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması için çalışmalar başlarken, gözler erken ödeneceği duyurulan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinden kimler yararlanacak? Emeklilere ne kadar ikramiye ödemesi yapılacak? İkramiye ödemelerinden yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

22.03.2020 06:53 - Son Güncelleme: 22.03.2020 06:53
Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi, emeklilerin yüzünü güldürdü.

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Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

En düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması için yasal düzenleme hazırlıkları başlarken, gözler erken ödeneceği duyurulan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi.

Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak.

Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

● KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödeniyor.

Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenir.

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