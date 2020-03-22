Emekliye 1.000 TL! Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?
En düşük emekli aylığının bin 500 liraya çıkarılması için çalışmalar başlarken, gözler erken ödeneceği duyurulan Ramazan Bayramı ikramiyesine çevrildi. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 13 milyon kişiye toplam 13 milyar liralık ikramiye ödemeleri Nisan ayı başında yapılacak. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesinden kimler yararlanacak? Emeklilere ne kadar ikramiye ödemesi yapılacak? İkramiye ödemelerinden yeni emekliler de faydalanabilecek mi? İşte Ramazan Bayramı ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
22.03.2020 06:53
- Son Güncelleme: 22.03.2020 06:53
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