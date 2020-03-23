İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada merkez teşkilatında boş bulunan stajyer kontrolör kadrosuna sözlü sınavla 15 personel alınacağı duyuruldu. İlanda yer alan bilgileri öğrenmek isteyenler bu kapsamda başvuru şartlarını ve hangi kadrolara alım yapılacağını öğrenmek istiyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 15 stajyer kontrolör kadrosu için başvurular 13-17 Nisan'da İçişleri Bakanlığı internet sitesinin "sınav duyurusu" bölümündeki form e-devlet şifresi ile elektronik ortamda doldurularak yapılacak.