Emekli promosyon ödemesi nereden alınır? En yüksek hangi banka ödeme yapıyor? Emekli vatandaşların alacağı promosyon ücretlerinde taban ücretleri Mart ayının ilk günlerinde belirlendi. Promosyon tekliflerini inceleyen yaklaşık 13 milyon emekli vatandaşa, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği açıklaması yapıldı.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN PROMOSYON AÇIKLAMASI

Türkiye Bankalar Birliği Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardıdan alınan önlemler kapsamında promosyon taahhütnamesi vermeyen emekliler promosyon tutarlarının yatırılacağını açıkladı. Ayrıca maaş hesaplarını başka bankaya taşımak isteyenlere de kolaylık sağlanacağı açıklandı.

Türkiye Bankalar Birliği, promosyon ödemesi taahhütname verme süresi 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan emeklilerden herhangi bir onay beklenmeksizin promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılmasına karar verildiğini bildirdi.