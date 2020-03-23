Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinden çıkan erken ikramiye ve zam müjdeleri emeklileri sevindirdi. En düşük emekli aylığını bin liradan bin 500 liraya çıkaracak düzenleme için kollar sıvanırken, detaylar merak konusu oldu. İşte 5 adımda zam rehberi:
● KİMLER YARARLANACAK?
Maaşı bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri yararlanacak. 650 bin emeklinin geliri artacak.
● NASIL YANSIYACAK?
Bin 500 liranın altında olan emekli maaşları bin 500 liraya tamamlanacak. Yani maaşı bin 500 liranın altında olan emekliler zam alacak. Bin lira maaşı olanın geliri, yüzde 50, yani 500 lira yükselecek. Maaşı bin 100 lira olan, 400 lira yani yüzde 36.36; bin 200 lira olan, 300 lira yani yüzde 25; bin 300 lira olan, 200 lira yani yüzde 15.38; bin 400 lira olan ise 100 lira yani yüzde 7.14 gelir artışı elde edecek.
● NASIL YAPILACAK?
Artış için yasal düzenleme gerekiyor. Düzenlemenin hızla yapılarak Nisan'da zamlı ödemelerin yapılması planlanıyor.
● NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Düzenleme yetişirse, emekliler 17 Nisan'dan itibaren yeni maaşlarını cebine koyabilecek.
● DUL VE YETİMLERİ DE ETKİLER Mİ?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları bu düzenlemeden etkilenecek. Bu kişilerin aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık; ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak. Örneğin; vefat etmiş emeklinin aylığı bin liraysa bin 500 liraya çıkacağı için eşine; ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 750 lira yerine bin 125, yüzde 50 ise 500 lira yerine 750 lira ödenecek. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı olan çocuğu da 250 yerine 375 lira alacak.
TÜED'DEN 'EVDE KAL' ÇAĞRISI
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yaşlıları tedbir alıp evde kalmaları konusunda uyardı. Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan 14 altın kurala titizlikle uyulmasını isteyen Ergün, yaşlılara şu çağrıyı yaptı: "Unutmayınız ki ruhlarımız ve kalplerimiz her ne kadar genç olsa da bunları değil de yorgun bedenlerimizi hedef alan ve son derece acımasız olan bir tehditle karşı karşıyayız. Hayatımızın belki de hiçbir döneminde olmadığımız kadar dikkatli olmalıyız."
3 AY MAAŞ DEVLETTEN
Coronavirüs tedbirleri kapsamında kısa çalışma ödeneği devreye alındı. İşçi ve işvereni korumaya yönelik kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esnetilmesi için yasal düzenleme hazırlıkları yapılırken, başvuru süreci başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvurularının bugünden itibaren elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Coronavirüs'ten olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenlerin, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri'ne özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini bildiren Selçuk, süreç hakkında detaylı duyurunun 'www.iskur. gov.tr' adresi üzerinden yayımlanacağını kaydetti.
6 AYA ÇIKABİLİYOR
● BRÜT kazancın yüzde 60'ı ödeniyor. Ödenek, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmiyor.
● ÖDENEK süresi en çok 3 ay. Ancak 6 aya uzatılması Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde.
● İŞÇİNİN kısa çalışma ödeneği aldığı süre için Genel Sağlık Sigortası primleri ödeniyor.
● ÖDENEKTEN, son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar yararlanabiliyor. Yapılacak yasal düzenlemeyle 600 gün koşulu esnetilecek.
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