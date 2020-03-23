Bim , A101, Şok ve Migros marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.
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Bim tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:
- Depo Personeli
- Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu
- Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi
- Satın Alma Asistanı
- Ihtiyaç (Kategori) Asistanı
- Mağaza Personeli (Engelli)
- Kasa Reyon Personeli
- Taze Gıda Personeli
- Gıda Mühendisi
- Beden İşçisi (Genel)
- Büro İşçisi
- Perakende Satış Elemanı (Gıda)
- Reyon Görevlisi
BİM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:
En az ilköğretim mezunu
- Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,
- Askerlik görevini tamamlamış,
- Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.
- Yoğun tempolu, gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
- İkna ve müzakere yeteneği güçlü,
- Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
- Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen
- Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
- İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
- Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ
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Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)
Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)
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Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ
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Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...
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