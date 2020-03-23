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    • 24.03.2020 10:24
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    • 07.04.2020 16:41
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    A101-Bim-Şok ve personel alıyor! te başvuru formu

    Bim, Şok, A101 marketler tarafından art arda duyurular yayımlandı. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. başvuru formu linki, alım yapılan kadrolar ve başvuru detayları takvim.com.tr'de.

    İş başvuru formu 2500-3000 bin TL maaşla...

    Bim , A101, Şok ve Migros marketler peşi sıra personel alımları için açıklamalar yapıyor. Farklı şehirlerde farklı kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi. Türkiye 'de farklı şehirlerdeki Bim, Şok ve A101 marketler bünyesine yapılan personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.

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    Bim tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarında adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi:

    - Depo Personeli

    - Meyve Sebze Hal Satın Alma Sorumlusu

    - Sipariş ve Stok Yönetimi Yetkilisi

    - Satın Alma Asistanı

    - Ihtiyaç (Kategori) Asistanı

    - Mağaza Personeli (Engelli)

    - Kasa Reyon Personeli

    - Taze Gıda Personeli

    - Gıda Mühendisi

    - Beden İşçisi (Genel)

    - Büro İşçisi

    - Perakende Satış Elemanı (Gıda)

    - Reyon Görevlisi

    BİM BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

    En az ilköğretim mezunu

    - Takım çalışmasına yatkın ve iletişimi kuvvetli,

    - Askerlik görevini tamamlamış,

    - Erkek çalışma arkadaşları aramaktayız.

    - Yoğun tempolu, gece çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,

    - İkna ve müzakere yeteneği güçlü,

    - Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,

    - Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen

    - Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

    - İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın

    - Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip

    İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPAN BİM ŞUBELERİ

    Kasa Reyon Personeli Bursa, İstanbul (Avr.), ...

    Depo Personeli İstanbul (Asya), İstanbul (Avr.)

    Mağaza Müdür Ve Müdür Yardımcıları Ankara, Kocaeli, ...

    Silivri Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Silivri Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Çorlu Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir / Kayaşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir/Kayaşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Başakşehir Bölge Kasa/reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Eyüp Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Beylikdüzü Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Esenyurt Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Altıntepsi / Bayrampaşa Bölge Taze Gıda Personeli İstanbul (Avr.)

    Narin / Çerkezköy Bölge Taze Gıda Personeli Tekirdağ

    Narin / Çerkezköy Bölge Kasa Reyon Personeli Tekirdağ

    Başakşehir/Bahçeşehir Bölge Kasa Reyon Personeli İstanbul (Avr.)

    Trabzon Bölge Genel Başvuru Artvin, Gümüşhane, ...

    Trabzon Bölge Mağaza Satış Elemanı (Engelli) Artvin, Gümüşhane, ...

    Genel Başvuru (Nilüfer Bölge) Bursa

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