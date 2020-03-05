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    • Ekonomi
    • 05.03.2020 Gazete
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    Emekli una rekor ! 2020 emekli promosyonu ne kadar oldu?

    Emeklilerin una müjdesi geldi. SGK’yla ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yüzde 66 zamla promosyonu maaşa göre 500, 625, 750 liraya yükseltti. Ardından Garanti de yüzde 166 artış ile 800, bin, bin 200 lira vereceğini duyurdu.



    Emeklilere     bekledikleri haber geldi. Banka promosyonlarına büyük zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilk protokolü imzalayan Ziraat Bankası, yeni promosyonu yüzde 66 zam ile 500, 625, 750 lira olarak duyurdu. Ardından Garanti BBVA, yüzde 166 artışla bin 200 liraya varan promosyon vereceğini açıkladı. Gözler diğer bankalara çevrildi.

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    Haberler Ekonomi Emekli promosyonuna rekor zam! 2020 emekli promosyonu ne kadar oldu?
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