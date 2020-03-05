bekledikleri haber geldi. Banka promosyonlarına büyük zam yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilk protokolü imzalayanyeni promosyonuileolarak duyurdu. Ardından, yüzde 166 artışla bin 200 liraya varan promosyon vereceğini açıkladı. Gözler diğer bankalara çevrildi.