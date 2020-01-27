Emekli promosyonuna %1.5 formülü! 2020 emekli promosyon ödemeleri ne kadar?
Emekliler banka promosyonu heyecanı yaşıyor... Emekli aylığı bağlanan herkes bankaya "Maaşımı 3 yıl sizden alacağım" taahhüdünü vererek promosyonu cebine koyarken, milyonlarca emekli de önümüzdeki aydan itibaren ikinci ödemeye hazırlanıyor. Emeklilere maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla bin 250 liraya varan ödeme yapıyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED), emeklilerin son 3 yıllık maaş toplamının yüzde 1.5'i ödenmesini talep etti. İşte merak edilen tüm detaylar...
27.01.2020 07:48
- Son Güncelleme: 27.01.2020 07:48
Emekliler banka promosyonu heyecanı yaşıyor.
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