Sekreter, hasta danışmanı, temizlik güvenlik görevlisi, ambulans şoförü hastanelere personel alımı başvurusu şartları açıklandı

İŞKUR 'dan hastanelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından ambulans şoförü, sekreter, hasta danışmanı, diş hekimi asistanı, tıbbi görüntülemeci, anestezi teknikeri , güvenlik görevlisi ve daha birçok kadroya personel alımı yapılıyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda özel hastanelere, özel sağlık kuruluşlarına, huzurevlerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapıldığı görüldü. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir.
İŞKUR 'DA YAYIMLANDI
Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda özel hastanelere, özel sağlık kuruluşlarına, huzurevlerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alımı yapıldığı görüldü.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İŞKUR üzerinden hastane, huzurevleri ve sağlık merkezlerine yapılan personel alımlarında başvuru genel şartları şu şekilde:
- T.C. vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak, (Özel kadrolar için istenen bölümlerden mezun olmak)
- İŞKUR 'a kayıtlı olmak- kaydolmak,
- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak,
- Hastane ortamında çalışmayua engel durumu olmamak,
- Bazı kadrolar için vardiyalı çalışabilecek.
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek,
- Hastalarla ikili ilişkileri iyi olmak.
- Erkek adaylar için askerlik yapmış, askerlik çağına gelmemiş ya da askerliği tecil ettirmiş.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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