Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti
Son dakika haberi... Milyonlarca emekli promosyon heyecanı yaşıyor. Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti. Peki dolandırıcılar emeklileri nasıl kandırıyor? Emekliler emekli maaş promosyonunu kaptırmamak için nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.
21.03.2020 15:40
- Son Güncelleme: 21.03.2020 15:47
DİĞER GALERİLER