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Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Son dakika haberi... Milyonlarca emekli promosyon heyecanı yaşıyor. Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti. Peki dolandırıcılar emeklileri nasıl kandırıyor? Emekliler emekli maaş promosyonunu kaptırmamak için nelere dikkat etmeli? Detaylar haberimizde.

21.03.2020 15:40 - Son Güncelleme: 21.03.2020 15:47
Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Bankacılar, emekli maaş promosyonu alan müşterileri dolandırıcılara karşı uyardı.

Teknolojinin hayatın her alanına girmesi ve sosyal medya kullanımının artmasıyla dolandırıcılar da farklı tekniklerle insanların güvenini istismar ediyor.

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Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Dolandırıcılar, "kredi kartı aidat iadesi", "kredi masraf iadesi", "uygun kredi kullandırımı", "hediye kazandınız" gibi bankalara ait izlenimi veren SMS'ler gönderiyor ya da sosyal medyada promosyonlu içerik üretiyor.

Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Bankacılılar, son dönemde internette, sosyal medyada kamu kurumlarının ya da özel şirketlerin logolarının da taklit edilmesiyle dolandırıcılık yapıldığını ve bu konuda çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Şimdi de dolandırıcıların emeklilerin maaşlarına ve maaş promosyonuna da gözlerini diktiğini vurgulayan bankacılar, son günlerde banka çalışanı gibi arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını söyledi.

Bankacılardan emeklilere promosyon uyarısı: Dolandırıcılar emeklilerin promosyonuna göz dikti

Bankacılar, dolandırıcıların "Biz bankadan arıyoruz, emekli maaşınızı, promosyonunuzu evinize getireceğiz. Bunun için TC kimlik numaranızı, banka hesap numaranızı, banka kartı ve kredi kartı şifrenizi öğrenmeliyiz." ifadeleri kullandıklarını kaydetti.

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