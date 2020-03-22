Emekli ikramiyesi kaç para olacak? İkramiye zammı var mı?

2020 yılında emekli vatandaşlar, iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayında verileceğini bildirdi.
2020 emekli bayram ikramiyesi tarihi açıklandı
2020 yılında emekli vatandaşlar , iki bayramdan önce ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıllarda seçim vaadi olan ve seçimden sonra emeklilerin hesaplarına her bayramdan önce yatırılan ikramiyeler için bu yıl önemli bir karar alındı.
Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü 'nde yapılan Corona Virüs toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda emeklilerle ilgili alınan kararları açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz." dedi.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ
Bu açıklama sonrası Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bir açıklama yaptı. Bugün konuşan Bakan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz." dedi.
NİSAN AYINDA 1000 TL İKRAMİYE
Nisan ayının ilk haftasında , (takvim.com.tr) Ramazan oruç ayı başlamadan önce emeklilerin hesaplarına 1000 TL bayram ikramiyesi yatacak.
RAMAZAN ORUÇ AYI NE ZAMAN?
2020 yılı oruç ayının ilk günü 24 Nisan 2020 'dir. 24 Nisan 2020 Cuma günü vatandaşlar ilk Ramazan orucunu tutacak.
Ramazan bayramı ilk günü ise 24 Mayıs 2020 Pazar.
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