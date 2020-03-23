AGİ’de çocuk kriteri

Eşim emekli, ben çalışıyorum. 21 yaşında oğlum var. AGİ alabilir miyim? Bülent UZUNEROĞLU
Evet alabilirsiniz. Çocuk sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişi hükmündeyse yani çalışmıyor ve okuyorsa bir çocukla eşi çalışmayan kategorisinden AGİ alırsınız.
1964 doğumluyum. 1992 yılından Bağ-Kur kaydım var. 3 yıl 8 ay borcum bulunuyor. 2010 yılından itibaren sigortalıyım. Boşluğu doldurarak emekli olabilir miyim?
Boşluğu doldurma imkanınız yok. Ama borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Bu borç durduğu sürece emeklilik işlemleriniz yapılmaz.
30 yaşındayım. Aktif olarak 10 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Atanırken de e-KPSS ile atandım. Yüzde 40 engelli raporum var. Malulen emekli olmam için gerekli şartlar nelerdir? Rasim ÖDEN
Malulen emeklilik için sigortadan sonra çıkmış bir rahatsızlık sonucu en az yüzde 60 oranında iş görme gücünün kaybolması gerekiyor. Bunun da doktor raporu ile belgelenmesi lazım. Yüzde 40 ve sigortadan önceki engellilik için ise vergi indirimi almanız gerekiyor.
1969 doğumluyum. 30.11.1994 tarihinde SGK başlangıcım yapıldı. Şimdiye kadar aralıksız çalıştım ve halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim? Ali ÖZEN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Priminizi yazmamışsınız ancak aralıksız çalıştığınıza göre dolmuş olabilir. Priminizin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz. Priminiz eksik ise çalışarak tamamlayın.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
Evet alabilirsiniz. Çocuk sizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişi hükmündeyse yani çalışmıyor ve okuyorsa bir çocukla eşi çalışmayan kategorisinden AGİ alırsınız.
1964 doğumluyum. 1992 yılından Bağ-Kur kaydım var. 3 yıl 8 ay borcum bulunuyor. 2010 yılından itibaren sigortalıyım. Boşluğu doldurarak emekli olabilir miyim?
Boşluğu doldurma imkanınız yok. Ama borcunuzu ödemeniz gerekiyor. Bu borç durduğu sürece emeklilik işlemleriniz yapılmaz.
30 yaşındayım. Aktif olarak 10 yıldır memur olarak görev yapıyorum. Atanırken de e-KPSS ile atandım. Yüzde 40 engelli raporum var. Malulen emekli olmam için gerekli şartlar nelerdir? Rasim ÖDEN
Malulen emeklilik için sigortadan sonra çıkmış bir rahatsızlık sonucu en az yüzde 60 oranında iş görme gücünün kaybolması gerekiyor. Bunun da doktor raporu ile belgelenmesi lazım. Yüzde 40 ve sigortadan önceki engellilik için ise vergi indirimi almanız gerekiyor.
1969 doğumluyum. 30.11.1994 tarihinde SGK başlangıcım yapıldı. Şimdiye kadar aralıksız çalıştım ve halen çalışmaktayım. Ne zaman emekli olabilirim? Ali ÖZEN
İşe giriş tarihinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Priminizi yazmamışsınız ancak aralıksız çalıştığınıza göre dolmuş olabilir. Priminizin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılında doğum gününüzde emekli olursunuz. Priminiz eksik ise çalışarak tamamlayın.
ekonomi@takvim.com.tr
FARUK ERDEM SORULARINIZI CEVAPLIYOR -TAKVİM'E SORUN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.