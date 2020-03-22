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    • Ekonomi
    • 23.03.2020 06:36
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    • 23.03.2020 06:39
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    İçişleri Bakanlığı çuları için harekete geçti! 12 saat içerisimde piyasaya sürmezlerse...

    Katıldığı bir programda salgınını fırsata çevirmek için stoğu yapan firmalar hakkında açıklamalarda bulunan , “Maske ları yapan firmalar 12 saat içinde depolarında yaptıkları stokları piyasaya sürmezlerse işlem başlatacağız” ifadelerini kullandı.

    12 saat içerisimde piyasaya sürmezlerse...

    , ürettikleri leri depolarında tutan ve piyasaya sürmeyen firmalara yarına kadar süre verdiklerini, aksi halde fabrikalara el konulacağını bildirdi.

    Bakan Soylu, bir gazetecinin canlı yayınında konuğu oldu. Maske satan fabrikaların, mallarını halktan sakladığını ve yurt dışına satma planlarını öğrendiklerini altını çizen Soylu, eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda maske ları yapan firmaları tespit ettiklerini açıkladı.

    Soylu, "İki gündür, Türkiye bilmiyor, biz bir şeyle uğraşıyoruz. Maske üreticilerinin bir bölümü, hepsini söyleyemem. Almışlar, depolarında maskeleri tutuyorlar. Sağlık Bakanımız iki gece önce beni aradı. Bütün emniyet ekiplerimizle bir araya geldik. Dün sabah saat 08.00 itibarıyla Türkiye'deki bütün üreticilere eş zamanlı baskın yaptık. Onlara bir tek şey söyledik. Akşam 20.00 itibarıyla Sağlık Bakanlığımızla sözleşme yapmaları için onları tekrar uyardık. Aksi takdirde elimizde başka yetkiler de var, bu yetkileri kullanmaktan da hiçbir zaman imtina etmeyiz. Parasıyla alacağız, hem de iyi parayla alacağız, Sağlık Bakanlığı alacak. 'Acaba ben bunu yapayım mı yapmayayım mı?' diye süreç ortaya koyuyor. Allah şahit, 10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var" diye konuştu.

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    Haberler Ekonomi İçişleri Bakanlığı maske stokçuları için harekete geçti! 12 saat içerisimde piyasaya sürmezlerse...
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