AKBANK

Maaşa göre 700, 850, bin lira veriyor. Ayrıca kredi kartı ile her ay 500 lira ve üzeri harcama yapanlara 25, yıl sonuna kadar toplamda 250 lira chip-para hediye edecek. Yeni otomatik ödeme fatura talimatı verenlere de 15, 50, 100 lira chippara imkanı sunuyor.

GARANTİ BBVA

Ek ürün koşulu olmadan, emekli maaşına göre 800, bin, bin 200 lira ödüyor.

ING

Emekli maaşına göre 500, 625, 750 lira veriyor. ING banka kartı ile yapılan alışverişlerin veya vadesiz hesaptan yapılan fatura ödemelerinin toplamı en az 750 liraya ulaştığında bir sonraki ay 50 lira nakit ödüyor. Böylece emekliler 2 bin 550 liraya varan promosyon alabiliyor.

ŞEKERBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. Ayrıca 2 otomatik ödeme talimatına 150 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de yönlendirdikleri emekli başına 150 lira, 10 emekli için bin 500 lira imkanı var. Bu şekilde 2 bin 400 liraya promosyon imkanı sunuyor.