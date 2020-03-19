Emekliye evde ödeme! Evde emekli maaşı nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?





Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin talep etmesi durumunda maaşlarının evde ödeneceğini açıklarken, bazı bankaların da 'eve teslim maaş' hizmeti bulunuyor. SGK, emeklilere talepleri halinde evde ödeme yapıyor. Bunun için SGK'ya 'konutta maaş almak istiyorum' şeklinde başvuruda bulunmak yeterli oluyor.

