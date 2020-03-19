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'de yayımlandı! Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek

Bu yıl içinde temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile hizmetleri için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği 'de yayımlandı.

  • Güncel
  • 20.03.2020 03:42
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  • Son Güncelleme: 20.03.2020 03:42
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Bakanlığa alınacak işçiler kura ile belirlenecek

bu yıl içerisinde çeşitli hizmetler için alınacak işçilerin sınava tabi tutulmaksızın kura ile belirlenebilmesine ilişkin yönetmelik değişikliği 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ile Sağlık Bakanlığında edilecek işçilere yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, 2020 yılı içinde Sağlık Bakanlığında istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ile hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurasıyla belirlenebilecek.

Bu durumda, öncelikliler de dahil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan kurayla seçilecek.

Sağlık Bakanlığında yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınacak.

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