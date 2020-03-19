20 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu sorusu araç sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında ortalama 20 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 16 kuruş indirim yapılacak. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

20 MART BENZİN VE MAZOT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Salı günü benzinde 25 kuruş, dün ise motorine 27 kuruş indirim yapılmıştı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.