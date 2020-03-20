100 milyarlık İstikrar Kalkanı paketine tam destek! Patronlar elini taşın altına koydu

Koronovirüs salgınına karşı önceki gün açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'ne iş dünyasından tam destek geldi. Patronlar, söz konusu paketin ekonomiye can suyu olduğunu belirtirken Türkiye'nin köklü sanayi gruplarından Sanko, elini taşın altına koyarak örnek bir davranışa imza attı. Sanko, virüs kaynaklı ekonomik sıkıntıların çözümüne katkı amacıyla 31 Mart 2020'ye kadar grup şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerini vade farkı ilave etmeksizin 60 gün ertelerken, mevcut borçların tamamına da ilave 60 gün vade tanıdı. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Önceliğimiz çalışanlarımız ve müşterilerimizin süreçten zarar görmemesi. Şimdi birbirimize yardım etmeyip de ne zaman edeceğiz? Ekonomik sıkıntı çekmemeleri için tüm çalışanlarımıza da 1.000 TL'lik yardım yaptık" dedi.



PATRONLARDAN PAKETE TAM DESTEK GELDİ



İLK ŞOKU ATLATMAK İÇİN PAKET KIYMETLİ

Zeynep Bodur Okyay/Kale Grubu Bşk: Ülkemiz, başından bu yana bu krizle mücadelede etkili bir strateji izliyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı paket, ilk şoku atlatmak için kıymetli. Krizin ekonomide kalıcı hasar bırakmamasını, üretim ve ihracat kabiliyetimizi güçlü tutarak sağlayabiliriz. En kötü senaryoyu düşünerek, sanayi-ticaret ayrımı yapmadan, enerjiden istihdam yüklerine, iş zamanı kaybından yolda kalan malların hasar telafisine ve krizin iş hayatında yol açacağı hukuki sorunlara kadar derin önlemleri hızlıca çalışmalıyız. Umarım bu karanlık günleri en az hasarla atlatırız.



BORÇ ÖTELENMESİ ÇOK DOĞRU KARAR

Vahap Küçük/ Tema Yön. Kur. Bşk: Elbette iş dünyası olarak 100 milyarlık paketi olumlu bulduk. Borçların ötelenmesi doğru bir adım oldu. Bu paketi, hükümetin ilk adımı olarak görüyoruz. Bu süreçte ekonominin yanı sıra çalışanlarmızın sağlığını önemsiyoruz. Hazır giyimde en fazla istihdam yaratan grup olarak Türkiye genelindeki tüm LC Waikiki mağazalarımızı bugün (dün) kapatma kararı aldık. Direkt müşterilerle temas eden 30 binden fazla çalışanımız var. Onları korumak için bu kararı uygulamaya aldık.



BU VATAN HEPİMİZİN GEREKENİ YAPACAĞIZ

Adnan Polat/Polat Holding Yön. Kur. Bşk: Söz konusu paket, devletimizin bu konuya verdiği önemi gösteriyor. Hükümetin konuya gösterdiği duyarlılık bize güç veriyor. Biz de iş dünyası olarak elimizden geleni yapıyoruz. 8 bini bulan çalışanımızı mağdur etmemek için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlara iş sağlamak için ihracatımızı artırarak, yatırımlarımıza devam etmeliyiz. Sonuçta bu vatan ve bu millet hepimizin. İş dünyası temsilcileri olarak, bizler de elimizden geleni yaparak bu sürece katkı sunmak zorundayız.



TOPARLANMA ÇOK DAHA HIZLI OLACAK

Ali Kibar/Kibar Holding Yön. Kur Bşk: Ülkemiz ve iş dünyası olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hükümetimiz de açıkladığı ilave destek ve katkılarla bize yardımcı oluyor. Şüphesiz bu paket ekonomi aktörlerinin üzerindeki yükleri bir miktar hafifletecektir. Ben salgın sonrası yaşanacak toparlanmanın çok hızlı olacağına inanıyorum. Bizim esnek altyapımız bu toparlanmaya çok müsait.



KAPSAM DAHA DA GENİŞLEYEBİLİR

Ayhan Zeytinoğlu/ Kocaeli San. Odası Bşk: Kocaeli Türkiye'nin imalatının yüzde 13'ünü karşılıyor. Bundan dolayı beklentimiz desteğin tüm imalat sanayini kapsaması yönündeydi. Belki önümüzdeki dönemde bu yönde bir adım gelebilir. Ancak ilk etapta verilen desteklerle iş dünyası rahat bir nefes aldı. Kısa çalışma ödeneğinin daha efektif kullanılması ve kredi yapılandırması da iş dünyasına rahat bir nefes aldıracak.

Sabah