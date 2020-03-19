Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinden memnuniyet duyan turizm sektörü, benzer desteklemelerin devamını bekliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, turizmin, koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen sektörlerin başında geldiğini söyledi.

Turizm sektörünün "zaman" sattığına işaret eden Gencer, "Belki kafe ve restoranlar 1-2 ay sonra yeniden toparlayacak ama bizde durum öyle değil. Biz mal stoklayamıyoruz. Destek çok olumlu ama turizm sektörüne özel bir paket daha olması gerekiyor. Turizmcilerin mevcut kredilerinin en az yıl sonuna kadar ertelenmesi lazım." diye konuştu.

"TURİZMCİLERİN TALEPLERİNİN DİKKATE ALINDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de açıklanan paketten memnun olduklarının altını çizdi.

Paketteki desteklemelerin çoğunun dolaylı da olsa turizm sektörüyle ilişkili olduğunu hatırlatan İşler, "Turizmcilerin taleplerinin dikkate alındığını görüyoruz. Pakette alınan tedbirler turizmciyi ilk etapta tatmin etti ancak yangın büyük. Sağlık tarafında yürütülen adım adım stratejinin ekonomide de yürütüleceği görülüyor. Önlem paketi olarak bunlarla kısıtlı kalacaksa yeterli olmaz ancak biz biliyoruz ki bu paket ilk müdahale. Sürece göre iyi niyetli, sorun çözücü bir şekilde ilerleyeceğine inancımız tam."

İşler, kıymetli evraklarla ilgili yaşanacak olumsuzluklara önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Çek tahsilatında sıkıntılar yaşanabileceğine işaret eden İşler, "Bunlara yönelik önlemler alınması lazım. Çünkü çekini ödeyemeyenlerin bankalardaki itibarı kötü oluyor. Buna çözüm bulunmalı." dedi.

"ÖNEMLİ OLAN ÇALIŞANLARIN DURUMU"

Çalışanların da mağdur olmaması için birtakım hazırlıklar yapılması gerektiğine değinen İşler, şöyle konuştu:

"Bu paketlerin açıklanmasının sebebi, tabana ekonomik etkisinin azaltılmasını sağlamak. Burada önemli olan çalışanların durumu. Bu kardeşlerimiz temel giderlerini karşılayamayacak. Bu paketteki menfaatlerin sadece iş veren lehine değil, işçi tarafında da ele alınması gerekiyor. İşinin ehli insanları zor buluyoruz. Bu insanları kaybetmememiz gerekiyor. Kaliteli iş gücünün gitmesi sektörü ciddi bir sıkıntıya sokar. Bu çalışanların 2-3 ay istihdamının sağlanması, işten çıkarılmamasıyla ilgili destek paketi lazım."

İşler, özel bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini sözlerine ekledi.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu da paketin moral verici ancak yeterli olmadığını dile getirdi.

Bu süreçte istihdam noktasında birtakım sıkıntıların olacağına işaret eden Köseoğlu, "İşletmelerin en büyük gideri personele yapılıyor. Buna yönelik desteklerin gelmesi gerekiyor. Açıklanan destek paketi bizlere moral oldu ama devamı gelmeli." diye konuştu.