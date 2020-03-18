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Başkan Erdoğan’ın açıkladığı ‘Ekonomik ’ paketine Avrupa ve dünya basınından övgü dolu sözler

Avrupa ve dünya basını Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 milyar liralık Ekonomik ’ paketinden övgüyle söz etti. Reuters, ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdüğünü ve ’nın planlanandan önce faizleri 100 baz puan düşürerek koronavirüse karşı mücadelede önemli bir adım attığını bildirdi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 02:33
  •  - 
  • Son Güncelleme: 19.03.2020 02:33
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‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’na övgü dolu sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Çankaya Köşkü'nde "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sonrası Başkan Erdoğan 100 milyar liralık 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketini açıkladı.

Salgının etkilerinin azaltılması kapsamında bir dizi tedbirlerin alındığını bildiren Başkan Erdoğan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye alıyoruz." açıklamasını yaptı.

AVRUPA VE DÜNYA BASININDAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER
'nin 2017 ve 2018'de yaşadığı dolar kuru saldırılarının ardından geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 6'lık bir büyüme gerçekleştirdiğini yazan aralarında Reuters ve 'ın da bulunduğu yabancı medya kuruluşları Türkiye'nin koronavirüse karşı aldığı ekonomik önlemlerden övgüyle söz etti.

Reuters haber ajansının 'Başkan Erdoğan koronavirüse karşı ekonomiyi canlandırmak için harekete geçiyor' başlıklı haberinde, Türkiye 'nın planlanandan daha erken bir toplantı ile koronavirüsün etkilerine anında müdahale ettiğinin altı çizilerek piyasayı desteklemek için adımlar attığı bildirildi.

MERKEZ BANKASI ERKEN MÜDAHALE ETMİŞTİ
Merkez Bankası 19 Mart 2020'de yapılması planlanan PPK toplantısını, koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri nedeniyle Salı gününe almıştı. Toplantının ardından açıklama yapan Merkez Bankası faizlerin 100 baz puan düşürüldüğünü açıklamıştı.

DÜNYANIN EN FAZLA BÜYÜYEN EKONOMİSİ OLDU
Türkiye, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 ile 5 olan beklentinin üstünde büyüdü. 7 çeyreğin en hızlı yükselişini yakalayan ülkemiz, dünyanın en fazla büyüyen ikinci ekonomisi oldu.

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