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    • Ekonomi
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    • 20.03.2020 07:30
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    resmen duyurdu! 50 TL'lik banknot...

    Türkiye Cumhuriyeti (TCMB) 23 Mart 2020 tarihinden itibaren E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL'lik banknotları tedavüle vereceğini açıkladı.

    Merkez Bankası resmen duyurdu! 50 TL'lik banknot...

    Türkiye Cumhuriyet (TCMB), E9 Emisyon Grubu IV. tertip 50 TL banknotları 23 Mart 2020 tarihinden itibaren tedavüle verecek.

    TCMB'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 50 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 50 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya'ya ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

    Söz konusu banknotlar üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynı olacak.

    I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup IV. tertip 100 ve 10 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.

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