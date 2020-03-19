Milyonlarca öğrencinin gözü ÖSYM'nin yapacağı olan açıklamalara çevrilmiş durumda. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında 8 sınavın yapılma tarihleri değiştirilmiş durumda. Şimdi öğrenciler LYS YKS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceğini internette araştırmaya başlamış durumda. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." demişti. ÖSYM sınav takvimine göre sınav tarihlerinde herhangi bir değişiklik henüz bulunmuyor. Ancak virüsün toplumdaki seyrine göre önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili yeni bir açıklama yapılabilir. Sınav tarihleri ertelendiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.