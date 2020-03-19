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Ertelenen sınavlar ve yeni tarihler! 2020 güncel sınav takvimi! DİB-, E, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ

2020 güncel sınav takvimi ve DİB-, E, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ ertelenen sınavlar ve yeni tarihler öğrenciler tarafından arama motorlarında oldukça fazla sorgulanıyor. Başkan Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında; "Gelişmelere göre lise ve üniversite sınavlarını bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz." demişti. ÖSYM, yüksek öğretim programlarında okumak isteyen öğrencilerin bilgi düzeylerini ve okumak istedikleri yüksek öğretim programına yeterliliklerini ölçen sınavları hazırlayan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir kurumudur. ÖSYM; Yüksek öğretim Kuruluna bağlı okulların seçme ve yerleştirme işlemlerini yürütür. Yüksek öğretim Kuruluna bağlı olarak çalışan bir kuruluştur. 19 Kasım 1974'de kurulmuştur.

  • Eğitim
  • 20.03.2020 09:42
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:24
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ÖSYM 2020 sınav takvimi KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ sınav tarihi açıklandı

ÖSYM 2020 güncel sınav takvimi adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. DİB-MBSTS, EKPSS, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ sınavlarına girecek olan milyonlarca öğrenci için yeni sınav tarihleri açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.

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Haberler Eğitim Ertelenen sınavlar ve yeni tarihler! ÖSYM 2020 güncel sınav takvimi! DİB-MBSTS, EKPSS, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ
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