ÖSYM 2020 güncel sınav takvimi adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. DİB-MBSTS, EKPSS, KPSS, LGS, YKS, DGS, YDS MSÜ sınavlarına girecek olan milyonlarca öğrenci için yeni sınav tarihleri açıklaması ÖSYM tarafından yapıldı. 2020 ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde Devletimizin konuya ilişkin almış olduğu ve alacağı kararlar çerçevesinde Kurumumuz tarafından yapılması planlanan sınavlarla ilgili adaylarımıza ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.